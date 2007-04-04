У Секретаріаті Президента сподіваються посміятися років через 10

В. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО категорично спростовує інформацію про наявність у Службі безпеки України списків з прізвищами людей, яких нібито планується заарештувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав, відповідаючи на запитання журналістів. Він назвав провокацією відповідну інформацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР наголосив, що немає жодних списків СБУ з прізвищами людей, які можуть бути заарештовані.

«Такого списку немає, він не існує, і думаю, ніколи існувати не буде. Я думаю, що найближчих пару тижнів ми будемо чути такі цікаві подробиці про життя в країні, що років через 10 нам буде дуже смішно переглядати цю історію і читати цю інформацію», - сказав В.БОНДАР.