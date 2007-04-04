Хто напрошується в компанію до Нашої України

Лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ розповів, що обговорювалась можлива конфігурація демократичних сил в ході парламентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні.

«Поки що це обмін думками», - сказав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, ще рано говорити про якісь готові рішення, оскільки кожен з присутніх викладав свої позиції. Зокрема, він з лідером УНП Юрієм КОСТЕНКОМ висловились за створення української правиці. Вони запропонували блоку «Наша Україна» та БЮТ сформувати один спільний мегаблок. Б.ТАРАСЮК передав відповідні письмові пропозиції лідеру НСНУ В’ячеславу КИРИЛЕНКУ і лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Якщо єдиного мегаблоку не буде, за словами Б.ТАРАСЮКА, у них залишається два варіанти - це участь у блоці з «Нашою Україною», якщо він буде відтворений, або участь у форматі правиці. За його словами, до правиці може увійти ще багато партій. Водночас Б.ТАРАСЮК переконаний, що лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, скоріш за все, піде з «Нашою Україною», а партія “Реформи і порядок” – з БЮТ.

Водночас Б.ТАРАСЮКУ було важко спрогнозувати формат участі у виборах громадянської партії «Пора».

Він висловив переконання, що рішення буде прийнято дуже швидко, оскільки вже сьогодні треба подавати до ЦВК списки членів територіальних виборчих комісій від партій, а до 17 квітня до ЦВК треба вже передати сформовані списки партій чи блоків, які підуть на вибори.

У свою чергу, голова політради громадянської партії «Пора» Владислав КАСЬКІВ також повідомив, що сьогодні Президент зустрічався з лідерами опозиційних партій, і в ході цієї зустрічі обговорювалась їхня діяльність на наступні дні, а також на подальшу перспективу.

«Такий рівень конструктиву я давно вже не бачив», - сказав В.КАСЬКІВ.

Відповідаючи на запитання, чи можливий єдиний список опозиційних сил, він зауважив, що це питання обговорювалось, але остаточного рішення не прийнято.

На думку В.КАСЬКІВА, опозиція на вибори піде все ж таки двома-трьома колонами, які координуватимуть свої дії і матимуть спільний план діяльності після виборів.

Говорячи про «Пору», він зазначив, що через 2-3 дні збереться центральний провід, який прийме рішення щодо формату участі партії у виборах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України провів зустріч із лідерами позапарламентських партій. У зустрічі взяли участь лідер об’єднання «Європейська платформа» Микола КАТЕРИНЧУК, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, голова партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК, голова Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН, голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК, голова Партії відродження села Іван ТОМИЧ, а також перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК та голова Ради громадськості при Президентові Іван ПЛЮЩ.