Конституційний Суд почав розгляд закону про імперативний мандат

Конституційний Суд України розпочав слухання справи з приводу конституційності закону про імперативний мандат для народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила перший заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ.

«Зараз вони розпочинають слухати справу по імперативному мандату, з усіх інших резонансних питань вони визначаться», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 50 народних депутатів України подали до КС конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин п`ятої, шостої статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України", частини четвертої статті 61 Регламенту Верховної Ради України і щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81, частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України".