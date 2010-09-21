Янукович відкрив ще один «вхід до держави»
«Бориспіль» зроблять одним з кращих у світі?
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії відкриття термінального комплексу «F» державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на церемонії, В.ЯНУКОВИЧ привітав усіх присутніх з відкриттям нового терміналу.
Глава держави зауважив, що будівельники на цьому майданчику продемонстрували, що в Україні є фахівці високого рівня, що відповідає світовим стандартам.
Він високо оцінив якість будівельних робіт.
«Кожен господар, який живе в приватному або державному будинку, він завжди дбає про те, щоб вхід був такий, який би давав йому настрій, коли він заходить до своєї оселі. Так чи ні?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у присутніх.
За його словами, Україна заслуговує, щоб вхід до держави виглядав достойно.
В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що відкриття нового терміналу в аеропорту “Бориспіль” є лише першим кроком. «Далі ми будемо будувати ще декілька терміналів, які дійсно зроблять «Бориспіль» одним з кращих сучасних аеропортів світу. Сподіваюсь, що ми з вами будемо пишатись тим, що ми це зробили власними руками», - підкреслив Президент.