Симоненко заліз на ”броньовик” і скликає чоловіків

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО зі сцени на Майдані Незалежності в Києві закликав громадян 11 квітня провести по всій Україні попереджувальний страйк із зупинкою підприємств і транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив: «Давайте ми скажемо нинішньому режиму ЮЩЕНКА і його політичним сателітам, що ми заявляємо про свою готовність 11 квітня провести попереджувальний страйк по всій Україні, зупинити транспорт, зупинити підприємства й сказати «ні» цьому режиму».

П.СИМОНЕНКО також закликав усіх «бути небайдужими» й «у всіх регіонах організувати масові акції протесту та змусити голів адміністрацій думати про свій народ, а не лакейськи виконувати вказівки того ж ЮЩЕНКА».

На думку П.СИМОНЕНКА, «сьогодні треба негайно вимагати відставки міністра оборони, який заявив, що виконуватиме вказівки Президента, а Президент поза законом себе поставив. Він поза законом може примусити тих же військових діяти проти свого народу».

Лідер КПУ закликав «усіх, хто мужній, піднятися з колін». «Прийшов час «Ч», час випробувань для кожного з нас, час випробувань для України, час випробувань для чоловіків, хто повинен захистити своїх рідних...”, - сказав він.