Верховна Рада не пустила іноземні війська на територію України
Проект закону відхилили
Верховна Рада України відмовилась підтримати проект закону про схвалення рішення Президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.
Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало 5 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
На засіданні парламенту даний законопроект не представляв міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО чи інший посадовець з міністерства оборони.
Як зазначив перший заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Юрій САМОЙЛЕНКО, А.ГРИЦЕНКО сказав, що виконуватиме «тільки накази Головнокомандуючого».
Під час обговорення законопроекту зазначалося, що в тій ситуації, яка склалася, недоцільно допускати в Україну збройні сили інших держав для військових навчань.
Проектом закону пропонується схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у двосторонньому українсько-російському навчанні чергових сил з протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-Повітряних Сил Російської Федерації, українсько-бельгійському тактичному навчанні, багатонаціональних військових навчаннях “Репід Трайдент – 2007”, “Комбайнд Еффорт – 2007” та “Сі Бриз – 2007”.