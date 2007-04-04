Верховна Рада не пустила іноземні війська на територію України

Верховна Рада України відмовилась підтримати проект закону про схвалення рішення Президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало 5 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

На засіданні парламенту даний законопроект не представляв міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО чи інший посадовець з міністерства оборони.

Як зазначив перший заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Юрій САМОЙЛЕНКО, А.ГРИЦЕНКО сказав, що виконуватиме «тільки накази Головнокомандуючого».

Під час обговорення законопроекту зазначалося, що в тій ситуації, яка склалася, недоцільно допускати в Україну збройні сили інших держав для військових навчань.

Проектом закону пропонується схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у двосторонньому українсько-російському навчанні чергових сил з протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-Повітряних Сил Російської Федерації, українсько-бельгійському тактичному навчанні, багатонаціональних військових навчаннях “Репід Трайдент – 2007”, “Комбайнд Еффорт – 2007” та “Сі Бриз – 2007”.