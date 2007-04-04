Коаліція заслала до Ющенка жінок

Біля будівлі Секретаріату Президента співробітники спецпідрозділів МВС, вишукавшись в ряд, роз’єднали прихильників коаліції та представників партії «Пора».

Як передає кореспондент УНІАН, на підході до будівлі Секретаріату Президента перебуває до півсотні співробітників одного із спецпідрозділів МВС в чорній формі, бронежилетах, в шоломах.

Наразі до будівлі Секретаріату Президента з боку вулиці Лютеранської також підійшло близько 300 прихильників коаліції.

Група народних депутатів-жінок з коаліції (Тетяна Засуха, Тетяна Бахтєєва і Людмила Кириченко) зайшла до Секретаріату Президента для зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, щоб передати йому вимоги учасників акції протесту - скасувати указ про дострокове припинення повноважень ВР.

Кілька хвилин депутатів не пропускали до третього під’їзду Секретаріату Президента, зачинивши двері.