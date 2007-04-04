Третьяков звинувачує Януковича в аморальних діях

Народний депутат України Олександр Третьяков вважає, що на Конституційний Суд України здійснюється публічний тиск, організований командою Віктора Януковича і безпосередньо прем’єр-міністром. «Я маю інформацію, що сьогодні уранці прем’єр-міністр телефонував голові Конституційного Суду Іванові Домбровському і намагався на нього тиснути, висловлюючи сподівання побачити висновки Суду про неконституційність Указу Президента про розпуск парламенту. Після цього на засіданні уряду Віктор Янукович заявив, що голова КС збирається подати у відставку», - заявив депутат в інтерв’ю сайту RAZOM.

«Якщо раніше нинішня влада у особі членів Кабінету міністрів здійснювала тиск на суддів КС непублічно, то тепер вона це робить, не криючись ні від кого, - констатував депутат. - Сьогодні Віктор Янукович продемонстрував це прямо перед телекамерами, ні від кого не криючись».

За словами депутата, «ми стали свідками не тільки безпринципних, але й аморальних дій з боку Віктора Януковича, який поки що залишається керівником Кабінету міністрів і мав би нести відповідальність за долю країни, а не підігрівати радикальні настрої». «Подібні заяви ще раз доводять різницю між окремими індивідуумами-політиками і державними діячами, що думають не про свою особисту вигоду, а про долю держави. Через подібні заяви прем’єр-міністр, на жаль, не має права відносити себе до останніх», - підкреслив Олександр Третьяков.