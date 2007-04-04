Іван Домбровський - живий-здоровий і на роботі

Прес-служба Конституційного Суду України спростовує інформацію, що голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ перебуває у лікарні.

Про це УНІАН заявив заступник керівника прес-служби КС Іван АВРАМОВ.

"Те що голова КС у лікарні - це неправда, він на роботі, у суді, здоровий", - сказав І.АВРАМОВ.

Водночас він не став коментувати інформацію, що розповсюджувалася сьогодні з інших джерел, а також відповідати на запитання про діяльність КС на даний момент, зазначивши лише, що у п’ятницю прес-служба суду повідомить "хронику тижня", у якій буде відображена робота Конституційного Суду за цей період.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції народний депутат Микола ОНІЩУК повідомив, що голова КС І.ДОМБРОВСЬКИЙ перебуває у лікарні. Сьогодні ж склад Конституційного Суду України не прийняв відставку голови суду І.ДОМБРОВСЬКОГО.