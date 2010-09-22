Єфремов каже, що коаліція під Терьохіна не копає - його й так звільнили

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає реальним уже цього тижні ухвалити рішення про об`єднання двох парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, йдеться про об`єднання Комітету з питань фінансів і банківської діяльності і Комітету з митної і податкової політики.

О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Не виключаю, що цього тижня може бути розглянуте питання про об`єднання цих комітетів».

На питання про те, що, на думку опозиції, таким чином коаліція хоче усунути представника БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА як голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності від розгляду проекту Податкового кодексу, О.ЄФРЕМОВ відповів, що в такому разі опозиція забуває про рішення самого комітету про звільнення С.ТЕРЬОХІНА з посади.

Він нагадав, що більшість членів Комітету з питань фінансів і банківської діяльності прийняли рішення про звільнення С.ТЕРЬОХІНА з посади голови комітету.

О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Ми (коаліція – УНІАН) не йдемо цим шляхом і хотіли б коректніше чинити стосовно наших колег».

За його словами, саме об`єднання комітетів, які раніше «були штучно розділені», і є тим коректним шляхом щодо С.ТЕРЬОХІНА.