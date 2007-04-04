СБУ дозволила Жириновському в`їзд в Україну

Служба безпеки України скасувала заборону на в`їзд в Україну віце-спікеру Держдуми Росії Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в прес-службі СБУ.

Як зазначили у прес-службі, рішення прийнято згідно з п. 13 ст. 24 Закону України «Про службу безпеки України».

Водночас, в СБУ зазначили, що деякий час тому Держдума Росії надсилала до СБУ клопотання з проханням дозволити в’їжджати на територію України В.ЖИРИНОВСЬКОМУ.

Зважаючи на те, що В.ЖИРИНОВСЬКИЙ припинив будь-які дії, що можуть становити загрозу безпеці України, що свідчить про усвідомлення ним деструктивного характеру своєї попередньої діяльності (мається на увазі стосовно України – УНАН), а також з метою розвитку добросусідських російсько-українських відносин йому достроково дозволено в’їзд на територію України.

Слід зазначити, що відповідне рішення СБУ набирає чинності з 4 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, СБУ заборонила в`їзд до України віце-спікеру Держдуми РФ, лідеру ЛДПР В.ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми Костянтину ЗАТУЛІНУ і ще декільком громадянам Росії, які, зокрема, брали участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО в Феодосії.

СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками цих людей, спрямованими на порушення цілісності держави України.