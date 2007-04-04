Мороз буде збирати депутатів як на пожежу

Верховна Рада України прийняла рішення збиратися на пленарні засідання в терміновому порядку у разі потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 254 народні депутати з 255 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, згідно з постановою, парламент доручив голові Верховної Ради України Олександру МОРОЗУ або його першому заступнику Адаму МАРТИНЮКУ скликати пленарні засідання негайно в разі потреби.

" Нам треба вибрати такий режим роботи, який давав би змогу буквально за 15 хвилин збиратися на засідання і приймати рішення , коли виникає потреба", - запропонував спікер.

Відповідне рішення розповсюджуються на вихідні дні, а також на ті пленарні тижні, коли депутати не працюють в пленарному режимі.

Як зазначив О.МОРОЗ, таке рішення не порушує раніше затверджений календарний план роботи третьої сесії парламенту.

За його словами, таким чином парламент буде в змозі реагувати на всі не правові дії.

Крім того, О.МОРОЗ звернувся до народних депутатів з проханням, щоб вони проінформували населення, що навіть у разі підписаного правового указу про дострокові вибори парламенту, ВР п’ятого скликання буде виконувати свої повноваження до того часу, поки нові народні депутати не складуть присягу.

За словами О.МОРОЗА, такий порядок виконання обов’язків передбачений Конституцією України.