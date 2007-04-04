Ющенко проведе позачергове засідання РНБО

Мудрак повідомила час

Завтра об 11.00 відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник Головного управління інформаційної політки Секретаріату Президента Лариса МУДРАК. Водночас, вона не уточнила теми засідання РНБО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter