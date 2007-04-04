Ющенко вислухав 12 розгніваних жінок

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Людмила КИРИЧЕНКО заявляє, що триває діалог між Президентом і прем’єр-міністром України щодо скасування указу про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КИРИЧЕНКО сказала журналістам. Вона повідомила, що щойно Президент прийняв 12 жінок – представниць коаліції – з фракції Партії регіонів та КПУ. За її словами, Президент дуже уважно вислухав їх позицію: «Наше вболівання за те, що таке протистояння в Україні, і що сьогодні ми можемо втратити Україну».

Л.КИРИЧЕНКО підкреслила, що Президент погодився з ними про те, що в Україні існує дуже велика політична напруженість. Тому він з великим розумінням поставився до того, про що вони говорили. «І саме головне, що сказав Президент – він готовий до продовження діалогу, це саме головне. І, я думаю, що сьогоднішня зустріч з Віктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ) і подальші зустрічі… тобто ми сьогодні говоримо, що закінчення переговорів немає, є продовження діалогу, і це додає надії», - сказала вона.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чого саме стосуються переговори, Л.КИРИЧЕНКО зауважила, що мова йде про подальше взаєморозуміння і співробітництво. А також про можливе скасування указу Президента про розпуск парламенту.