Президент може розпустити парламент незалежно від рішення КС, вважає експерт

Президент України Віктор Ющенко може розпустити парламент незалежно від рішення Конституційного суду, вважає професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ. У коментарі для УНІАН він зазначив, що підстави для розпуску парламенту, у тому числі формально-правові, насправді залишаться незалежно від рішення КС (зокрема, несвоєчасність формування нинішнього уряду). “У разі, якщо судді приймуть рішення про неконституційність указу, – сказав О.ГАРАНЬ, – Президент може формально виконати рішення суду: змінити ті положення указу, які будуть визнані суддями неконституційними, і знову видати його”.

Час працює проти коаліції, вважає політолог. За його словами, “вона занервувала і робить явні помилки: наприклад, з формального боку порушено закон про формування ЦВК, а з морального – відновлено Ківалова і старий склад, що є просто само дискредитацією”.

До можливого рішення Конституційного суду, укази Президента обов’язкові до виконання, підкреслив О.ГАРАНЬ. Він нагадав, що сьогодні – вже перший день виборчої кампанії. Два тижні дається на формування списків, 1 травня – останній день подачі списків. “Партії, котрі ігнорують указ, – сказав він, – з формальної точки зору, взагалі можуть опинитися поза виборчим процесом”.