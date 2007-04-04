Бокий каже, що необхідно «тримати порох сухим»

Верховна Рада України звернеться до міжнародних організацій та країн-гарантів державного суверенітету, якщо глава держави Віктор ЮЩЕНКО запровадить пряме президентське правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на екстреному засіданні ВР лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, з різних джерел надходять відомості про те, що найближчим часом глава держави підпише указ про запровадження прямого президентського правління в Україні.

«Якщо це станеться – це буде повномасштабний державний переворот»,- сказав І.БОКИЙ. На його думку, це буде переворот типу «фашистського», які відбувалися в Африці та Латинській Америці. За його словами, «сьогодні такою Африкою хочуть зробити Україну, і це надзвичайно небезпечний момент». І.БОКИЙ процитував поета Павла Тичину, що, мовляв, необхідно «тримати порох сухим».

Він зазначив, що перш за все необхідно попередити «президентську сторону про те, що такий поворот подій просто не пройде», у такому випадку ВРУмає право звернутися до Ради Безпеки ООН, до ОБСЄ, до Ради Європи, до держав-гарантів державного суверенітету України – США, Росії і Китаю – не тільки з метою обговорення цієї ситуації, але й і за допомогою збереження конституційного порядку. «Ми не дамо різного роду інтриганам, провокаторам, авантюристам, які б посади вони в державі не займали, порушувати Конституцію і порушувати конституційний порядок в Україні», - сказав І.БОКИЙ.

У відповідь голова ВР Олександр МОРОЗ зауважив, що зараз на екстреному засіданні обговорюються факти, а не наміри. При цьому він додав: «Ви можете бути певні, що наш Президент не вдасться до кроків, які виводять відносини держави за правовий режим». При цих словах в залі лунав шум і сміх. За словами О.МОРОЗА, всі мають пам’ятати, що в Конституції України не передбачено режим президентського правління.