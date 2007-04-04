Мороз просить опозицію повернутись до сесійної зали

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ закликав депутатів з коаліції звернутися до парламентаріїв-опозиціонерів з проханням повернутися до сесійної зали для конструктивної роботи і пообіцяв, що їх не будуть силоміць втягувати до складу коаліції.

Про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час екстреного засідання парламенту.

«У вас є хороші знайомі – колеги із тих фракцій, які зараз з різних причин не присутні на засіданні ВР. Переговоріть з ними, їх ніхто не затягуватиме в коаліцію, але вони повинні свій громадянський і професійний обов’язок виконувати, брати участь у засіданнях ВР і, можливо, висловлювати інші думки, які краще відображатимуть оцінку нинішньої ситуації і вони матимуть змогу внести в суспільну свідомість спокій, довіру до інституцій, включаючи Президента», - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що депутати повинні знайти компроміс, «але в основі цього компромісу має бути винятково Конституція і більш нічого, і не якісь видумки і тлумачення за межами правового поля», - сказав голова ВР.