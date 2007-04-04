”Міський дозор” добивається відставки мера Харкова

У Харкові створено ініціативну групу для збору підписів за проведення референдуму щодо відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу Владислав ПРОТАС, лідер громадського руху «Міський дозор» - організації, яка провадить кампанію за дострокове припинення повноважень М.ДОБКІНА.

Як і раніше, сказав В.ПРОТАС, керівництво «Міського дозору», котрий здійснює контроль за діяльністю влади, вважає, що мер Харкова «не виконує своєї виборчої програми», у зв’язку з чим «має піти у відставку».

За словами В.ПРОТАСА, до ініціативної групи, яка була сформована на зборах 3 квітня, увійшло 427 активістів. Всі належні документи будуть передані в міськвиконком, сказав він, і після цього протягом 10 днів міський голова має або зареєструвати групу, або дати обгрунтовану відмову.

Лідер «Міського дозору» наголосив, що цього разу організатори намагалися врахувати все, аби збори, «як це траплялося раніше», не були зірвані, – в залі працювали журналісти, спостерігачі від Комітету виборців України. Крім того, зібрання транслювалося у прямому ефірі двома місцевими телеканалами, а керівництво організації попросило СБУ та міліцію забезпечити порядок.

Водночас, зазначив В.ПРОТАС, у нього є підозра, що влада і на цей раз «готує сюрпризи». Представники міськради, які прибули на збори у кількості 20 осіб, поводилися «якось дивно» - не пред’являли документів, за його словами, і відмовлялися реєструватися. Врешті-решт, сказав керівник «Міського дозору», представник міської ради повідомив, що з його точки зору «збори нелегітимні», але не аргументував чому, тоді як ні журналісти, ні спостерігач від Комітету виборців «порушень не помітили».

Як повідомляв УНІАН, кампанія за відставку мера М.ДОБКІНА була розпочата восени 2006 р. Крім «Міського дозору», про необхідність відкликання міського голови заявляли і проводили свої акції Об’єднання профспілок Харківської області, близько 6 обласних парторганізацій, а також деякі громадські організації міста. Створені раніше у Харкові за ініціативою «Міського дозору» понад 20 ініціативних груп не були зареєстровані міською владою.