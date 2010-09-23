Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пояснив американській еліті, що таке справжня демократія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з представниками американським політичних та ділових кіл, що відбулася сьогодні у Нью-Йорку під егідою Атлантичної ради США.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «Україна є і буде складовою єдиного демократичного простору у Європі».

«Моя позиція з цього питання чітка і зрозуміла: жодні національні, культурні особливості, жодні політичні міркування не можуть виправдати порушень прав і свобод людини», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України також висловив думку, що присутнім представникам американської еліти буде «цікаво дізнатися», як він розуміє демократію.

«З усіх визначень мені найближче таке: демократія – це стабільно функціонуючі державні інституції, широкі громадянські свободи та справедливість», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, «держава, в якій порушуються ці принципи, приречена на корупцію, хаос, правове свавілля або авторитаризм».

«З іншого боку, переконаний – основні права людини мають бути нерозривно пов’язані з обов’язком, а свободи – з відповідальністю. Влада повинна діяти прозоро, бути підзвітною громадянам», - резюмував Президент України.