У Донецькій області горить шахта

На шахті «Піонер» у м. Добропілля Донецької області ліквідовують пожежу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВП).

У повідомленні з посиланням на технічного інспектора праці ЦК ППВП Володимира САМОЙЛЕНКА зазначається, що о 23.04 23 вересня на шахті «Піонер» (ДП «Добропіллявугілля») сталося самозаймання вугілля у виробленому просторі другої північної лави пласта М4/2 горизонту 500 метрів.

«На момент виявлення диму в шахті перебував 131 гірник, на аварійній ділянці – 22 особи. Всі працівники були оперативно виведені на поверхню, постраждалих немає», - сказав В.САМОЙЛЕНКО.

Рятувальники, що прибули на шахту, приступили до ліквідації пожежі. За даними експрес-аналізу, у повітрі шахти на даний момент частка метану становить 0,1%, чадного газу З - 0,0011%, температура поки що нормальна.

Як уточнив головний технічний інспектор праці Укрвуглепрофспілки при Добропільському теркомі Євген МІЛЕНКО, для ліквідації займання рятувальниками на аварійну ділянку протягнуті пожежні рукави, подається вода.

Є.МІЛЕНКО констатував, що ситуація ускладнюється обваленням крівлі у виробленому просторі, тобто, у рятувальників немає можливості підійти впритул до вогнища займання (довжина лави становить 250 метрів). «Зараз опрацьовуються різні варіанти для вирішення проблеми», - зазначив Є.МІЛЕНКО.

Попередньою причиною пожежі фахівці називають спалах сірки.

Зараз робота шахти припинена. Продовжується тільки відкачування води і всі необхідні дії з ліквідації аварії.