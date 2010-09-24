Настрої у партії Ющенка: від безнадії до закликів до реваншу

У Києві відкрився IX з’їзд політичної партії «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному з’їзду - питання обрання Політичної ради «Нашої України», інших керівних органів партії.

Делегати приймуть до лав партії нових членів.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, з’їзд проходить під знаком кадрового оновлення партії, яке дозволить їй ефективніше діяти у сьогоднішніх умовах. Тож гаслом з’їзду є «Оновлення для перемоги!».

Після президентських виборів партія «Наша Україна» здійснила своєрідний внутрішній аудит. Президія Політради взяла на себе відповідальність за ситуацію, у якій опинилася партія, і 11 вересня всім складом подала у відставку, йдеться у повідомленні.

Особливістю цього з’їзду «Нашої України» є те, що він є першим після президентських виборів і п’яти років партійної причетності до влади.

«Партійці розуміють, що сьогодні відбуватиметься нелегка розмова, оскільки спектр настроїв у партії дуже широкий – від безнадії і песимізму до радикалізму і закликів до реваншу. Однак всі «нашоукраїнці» очікують чесних висновків та адекватної стратегії подальшого розвитку партії», - наголошують у “Нашій Україні”.

Лідер партії Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що програно бій за вибори, але не програно битву за демократію. Тому В.ЮЩЕНКО закликає “не поспішати посипати голову попелом, а розпочати чесний і відвертий діалог всередині партії та з суспільством, оскільки партія має повернути довіру людей і в нових політичних умовах чітко сформулювати мету, заради якої варто було б працювати і боротися”, зазначається у повідомленні.

Серед головних завдань, що їх ставить перед собою «Наша Україна», – навести лад у партійних справах, мобілізувати до масштабної громадянської активності усіх українських патріотів і перемогти на майбутніх парламентських і президентських виборах.

Тому партія оголошує про дві принципові політичні ініціативи.

По-перше, це розгортання кампанії із захисту голосів громадян на місцевих виборах у жовтні.

По-друге, «Наша Україна» закликає уникнути боротьби на знищення між патріотичними силами на місцевому рівні.

Партія готова підтримувати кандидатів інших сил, які користуються авторитетом громад і які не були скомпрометовані політичним шахрайством останніх років.

Саме ці ініціативи стануть першими кроками партії до відновлення авторитету «Нашої України» в суспільстві, повідомляє прес-служба партії.