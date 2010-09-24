Настрої у партії Ющенка: від безнадії до закликів до реваншу
У Києві відкрився з’їзд Нашої України
У Києві відкрився IX з’їзд політичної партії «Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному з’їзду - питання обрання Політичної ради «Нашої України», інших керівних органів партії.
Делегати приймуть до лав партії нових членів.
Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, з’їзд проходить під знаком кадрового оновлення партії, яке дозволить їй ефективніше діяти у сьогоднішніх умовах. Тож гаслом з’їзду є «Оновлення для перемоги!».
Після президентських виборів партія «Наша Україна» здійснила своєрідний внутрішній аудит. Президія Політради взяла на себе відповідальність за ситуацію, у якій опинилася партія, і 11 вересня всім складом подала у відставку, йдеться у повідомленні.
Особливістю цього з’їзду «Нашої України» є те, що він є першим після президентських виборів і п’яти років партійної причетності до влади.
«Партійці розуміють, що сьогодні відбуватиметься нелегка розмова, оскільки спектр настроїв у партії дуже широкий – від безнадії і песимізму до радикалізму і закликів до реваншу. Однак всі «нашоукраїнці» очікують чесних висновків та адекватної стратегії подальшого розвитку партії», - наголошують у “Нашій Україні”.
Лідер партії Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що програно бій за вибори, але не програно битву за демократію. Тому В.ЮЩЕНКО закликає “не поспішати посипати голову попелом, а розпочати чесний і відвертий діалог всередині партії та з суспільством, оскільки партія має повернути довіру людей і в нових політичних умовах чітко сформулювати мету, заради якої варто було б працювати і боротися”, зазначається у повідомленні.
Серед головних завдань, що їх ставить перед собою «Наша Україна», – навести лад у партійних справах, мобілізувати до масштабної громадянської активності усіх українських патріотів і перемогти на майбутніх парламентських і президентських виборах.
Тому партія оголошує про дві принципові політичні ініціативи.
По-перше, це розгортання кампанії із захисту голосів громадян на місцевих виборах у жовтні.
По-друге, «Наша Україна» закликає уникнути боротьби на знищення між патріотичними силами на місцевому рівні.
Партія готова підтримувати кандидатів інших сил, які користуються авторитетом громад і які не були скомпрометовані політичним шахрайством останніх років.
Саме ці ініціативи стануть першими кроками партії до відновлення авторитету «Нашої України» в суспільстві, повідомляє прес-служба партії.