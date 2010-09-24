Ющенко: вибори програв я

Глава "Нашої України" Віктор Ющенко зазначив, що боротьбу за оновлення країни треба починати з оновлення партії. Про це він сказав на з`їзді партії.

"В цьому плані важливий крок зробила президія партії, яка вирішила подати заяву про відставку", - сказав він.

"Водночас хотів би наголосити, вибори програла не президія. Вибори програв я. Крапка", - заявив Ющенко. За його словами, якщо у 2004 "перемогли мільйони українців, то у 2010 році програла конкретна людина".

Лідер партії висловив жаль, що в цій кампанії змушений був вести боротьбу "на два фронти і обидва східні"."Демократи програли не опонентам. Вони не були сильніші. А програли самі собі", - сказав Ющенко. Він закликав однопартійців відновити політичну активність партії.

Українська правда