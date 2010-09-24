«Кримтролейбус» обіцяють зробити прибутковим

Влада автономії зробить все можливе, щоб в найкоротші терміни відродити республіканське виробниче підприємство «Кримтролейбус» і вивести його з розряду збиткових. Про це на зустрічі з керівництвом і працівниками підприємства заявив новий лідер сімферопольської команди Партії регіонів Віктор Агєєв.

«Кримський уряд має серйозні плани відродження унікального республіканського підприємства «Кримтролейбус», яке проходить процедуру санації. Ми не просто не дозволимо його зробити банкрутом, але і зробимо прибутковим, причому в стислі терміни», - відзначив Віктор Агєєв.

За його словами, із стабілізаційного фонду державного бюджету вже надійшли 142 мільйони гривень для придбання шістдесяти одного нового тролейбуса, більше сорока чотирьох мільйонів гривень український уряд виділив на модернізацію підприємства. Зокрема, в технічне переоснащення тролейбусної лінії Сімферополь – Алушта – Ялта буде інвестована в поточному році більше тридцяти п`яти мільйонів.

«Ці засоби – лише перший крок до стабілізації роботи кримського підприємства. Протягом трьох років буде куплено триста одиниць техніки, зокрема для гірських трас, реконструйовано двадцять дві тяглові підстанції. Кримський уряд Василя Джарти розробив перспективну програму розвитку тролейбусного транспорту на півострові як найбільш екологічно чистого і безпечного. Саме таким він і має бути на курортному півострові - перлині України", - заявив Віктор Агєєв.

Політик також підкреслив, що, президент Віктор Янукович приділяє особливу увагу масштабної реконструкції кримських доріг.

«Із стабілізаційного фонду державного бюджету до кінця року Крим одержить п`ятсот мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток, зокрема 137 мільйонів – на ремонт доріг. Сто двадцять мільйонів гривень буде витрачено на ремонт автомобільних доріг в кримській столиці», - розповів Віктор Агєєв.

Завдяки цьому, за свідченням нового лідера сімферопольської команди Партії регіонів, буде приведено до ладу не тільки центральна частина Сімферополя, але міські мікрорайони, зокрема, Маршала Жукова, Маршала Василевського, Героїв Сталінграду, Залеська, вулиці Козлова, Желябова, Зої Жільцової, Лермонтова.