Ющенко: не питайте, по кому дзвонить колокол

Лідер «Нашої України», колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає діючого главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА, парламентську більшість та суддів Конституційного Суду не відновлювати авторитаризм в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві, коментуючи розгляд у КС подання 252 депутатів щодо визнання неконституційним закону №2222-IV від 8 грудня 2004 року «Про внесення змін до Конституції України».

«Немає сумніву, що все підготовлено, що підготовлено відповідне рішення Конституційного Суду», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав це ревізією і неконституційними діями. “Скасування політреформи - це прихід авторитарного режиму. Потім не питайте, по кому дзвонить колокол», - сказав лідер “Нашої України”.

В.ЮЩЕНКО звернувся до Президента і парламентської більшості: «Не робіть цього кроку, не формуйте в нелегітимний спосіб владу».

З таким самим закликом він звернувся до суддів КС, хоч і визнав, що “від них, мабуть, вже мало що залежить”.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що, можливо, суддів КС зупинить людська гідність і думки про державу.

Також він закликав журналістів не мовчати і говорити про ризики, пов’язані зі скасуванням політреформи.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.