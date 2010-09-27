Турчинова вчетверте викликають до СБУ
17:23, 27 вересня 2010Політика
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Завтра, на 9:45
Першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА вчергове викликають на допит до Служби безпеки України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, О.ТУРЧИНОВ відвідає Володимирську, 33, завтра, 28 вересня, о 9:45.
Як повідомляв УНІАН, це вже четвертий виклик О.ТУРЧИНОВА до СБУ.
Сам О.ТУРЧИНОВ вважає, що СБУ викликає його на допити з метою перешкодити підготовці “Батьківщини” до місцевих виборів.
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