Вінський закликає рятувати найбільшу цінність України

Голова партії «Народна влада» Йосип Вінський виступає категорично проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель без попереднього убезпечення цієї сфері від спекуляцій та зловживань.

Про це він заявив в інтерв’ю, що транслювалося на телеканалі UBC увечері в понеділок, 27 вересня.

«Сьогодні, згідно з законом, ніхто не має права продавати сільгоспугіддя. Реальних, документально оформлених актів купівлі-продажу бути не може. Але я переконаний, що в принципі не можна торгувати землею так, як ми сьогодні торгуємо кавунами й помідорами. В найрозвиненіших в аграрному відношенні країнах - Голландії й Ізраїлі - земля сільськогосподарського призначення перебуває в державній власності», - сказав Й.Вінський.

Політик наголосив, що закон має унеможливити земельні афери, подібні до тих, коли люди підписували фіктивні договори оренди земельних паїв на довгий строк без будь-яких зобов’язань.

Лідер партії «Народна влада» переконаний: якщо буде запроваджений вільний ринок землі, то він повинен мати специфічний характер. Мають бути жорсткі, прозорі процедури, чіткий кадастр, чітке розуміння власника, не має бути підставних осіб.

«Прихильники механізму «вільного продажу землі» говорять одне, а мають на увазі зовсім інше. Вони розповідають, як хочуть працювати на землі, вирощувати сільгосппродукцію, займатися аграрним бізнесом. А мають на увазі механізми спекуляції із землею. Вони скупили гектари землі, вийшли на ринок, перепродали - й на цьому заробили», - сказав Й.Вінський.

За його словами, «подібний прецедент мав місце і з нашими промисловими підприємствами». «Чому деякі з них сьогодні або збиткові, або стоять, нічого не роблять? Бо їх власники не мали на меті реалізувати там процес виробництва. Вони купили підприємство за мільйон, продали за два. В такий спосіб заробили мільйон, і відпочивають на Багамах», - пояснив політик.

«Сьогодні земля – найбільша цінність, яка є в країні. Потрібно не допустити, щоб якась група людей на ній наживалась, щоб ця земля відійшла іноземцям. А це буде саме так, бо в світі «гуляють» колосальні фінансові ресурси, інвестори шукають, де б їх застосувати. А тут привезуть валізу папірців - і візьмуть 10 тис гектарів землі. Тому я категорично проти спекуляцій із землею», - підкреслив Йосип Вінський.