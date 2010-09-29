Відсьогодні кандидати вже можуть нести документи в ТВК

У середу, 29 вересня, в Україні розпочинається подання представниками місцевих організацій політичних партій документів на реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Згідно з розміщеним на сайті Центральної виборчої комісії календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі починається за 32 дні і закінчується за 24 дні до дня виборів, тобто з 29 вересня до 6 жовтня включно.

Крім того, у цей же період здійснюється подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня стартувала виборча кампанія з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 31 жовтня.

Вибори пройдуть за мажоритарно-пропорційною системою: 50% депутатів обиратимуться за партійними списками, 50% – в мажоритарних округах. Участь у місцевих виборах блоків партій не передбачена.

Вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою.

Право висунення кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висування кандидата на посаду міського голови реалізовуватиметься виборцями тільки через місцеві організації політичних партій.

Передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії. Місцева організація партії може висувати лише одного кандидата на посаду міського голови. До того ж, кандидата можуть висувати тільки міські організації партій. Самовисуватися можуть кандидати на посади сільських та селищних рад.

Чергові вибори 31 жовтня проводяться у всіх без винятку сільських, селищних та міських голів, сільських, селищних, міських, районних в місті та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради і Тернопільської обласної ради.