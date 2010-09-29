У Києві журналісти та громадські діячі проводять акцію “Чи збирає СБУ про мене інформацію?”

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 журналістів та громадських діячів вишукались в чергу до громадської приймальні Служби безпеки України, щоб подати інформаційні запити та дізнатися, чи збирала СБУ про них будь-які дані.

Учасники акції стурбовані непоодинокими випадками уваги представників СБУ до діяльності громадських організацій та журналістів, а також збором інформації щодо них.

Учасники акції у запитах зазначали, що за родом діяльності висловлюють критику на адресу вищих посадових осіб та інших представників влади, спілкуються з іноземцями. У зв’язку з цим вони просять СБУ надати відповідь на запитання: “Чи збирала СБУ протягом останнього року щодо мене будь-які дані, проводила оперативні заходи, прослуховувала мої телефони, організовувала стеження?”. У випадку, якщо такі дії були і в результаті не було порушено кримінальної справи, учасники акції просять повідомити їх, яка саме інформація про них збиралася.

Журналісти та громадські діячі звернулися до голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з вимогою публічно пояснити такі дії своїх підлеглих.