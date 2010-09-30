Нардепи від БЮТ погрожують розпочати голодування, щоб переконати ПР
18:10, 30 вересня 2010Політика
3225 0
Безстрокову...
|Юрій Гнаткевич і Павло Мовчан
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами Ю.ГНАТКЕВИЧА, «потрібно відкликати цей законопроект і не збурювати суспільство». «Ми готові оголосити голодовку, якщо Партія регіонів буде проводити цей законопроект з такою ж зухвалістю і нахабністю, як це вони зробили з Чорноморським флотом», - сказав він. «Від них можна чекати всього», - додав народний депутат.
Ю.ГНАТКЕВИЧ наголосив, що у Партії регіонів стрімко падає рейтинг, тому такими законопроектами правляча партія прагне відволікти увагу суспільства від провалів її уряду в економіці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter