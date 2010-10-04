Нардепи від НУ-НС хочуть загнати «котів у мішку» на теледебати

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про впровадження обов’язкових дебатів між основними кандидатами на посаду Президента України, які вийшли до другого туру виборів.

Авторами відповідних змін до Закону "Про вибори Президента" є народні депутати Олександр ТРЕТЬЯКОВА та Ірина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС).

Парламентарії вважають, що обов’язкові дебати кандидатів на найвищу державну посаду допоможуть суспільству зробити усвідомлений вибір.

На думку О.ТРЕТЬЯКОВА та І.ГЕРАЩЕНКО, "якби перед другим туром президентських виборів 2010 року відбулися дебати, суспільство б змогло почути позицію кандидатів і щодо конституційної реформи, і щодо майбутнього Чорноморського флоту, і пенсійної реформи, бо ці теми точно звучали б під час дискусії. І, можливо, відповіді на ці питання вплинули б на вибір громадян і на результат самого голосування".

Як вважаються депутати, особливо актуальними дебати між головними кандидатами на ключову державну посаду стають після переходу України до президентсько-парламентської форми правління.

"Програма кандидата іноді не дає відповіді щодо всіх його планів і намірів, всіх напрямків реформ, першочергових законопроектів, не покращує його людські і політичні характеристики так, як пряма розмова. До того ж, не всі громадяни читають програми, а от дебати мають величезну багатомільйонну аудиторію і допомагають зробити усвідомлений вибір громадянам", - вважають автори законопроекту.

"В усіх демократичних країнах два головних конкуренти завжди дебатують у прямому ефірі. Доки в Україні не з’явилась така обов’язкова традиція, доки певні кандидати уникатимуть чесної розмови з виборцями і опонентами, треба їх законодавчо зобов’язати це робити, щоб українці перестали обирати кота в мішку, а потім з подивом слідкувати за діями свого обранця", - коментують автори законопроекту №7202.