Янукович і Медведєв хочуть перевірити, на скільки їх затримає митниця

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ ініціювали процес, спрямований на максимальне спрощення процедур проходження українсько-російського державного кордону для громадян двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили на спільній прес-конференції, яка відбулася сьогодні за підсумками проведення першого Українсько-російського міжрегіонального економічного форуму в місті Геленджик Краснодарського краю РФ.

«Ми поставили перед собою завдання максимально спростити процедури переходу (українсько-російського державного кордону – УНІАН) для наших громадян, товарів у прикордонних районах», - заявив Президент України.

За словами глави держави, для цього потрібно створити особливі умови для громадян, які поживають у цих прикордонних районах, - України і Росії.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що спільно з Президентом РФ Д.МЕДВЕДЄВИМ глави держав дали відповідні доручення відповідальним відомствам, щоб вони відпрацювали механізми, спрямовані на максимальне спрощення перетину українсько-російського державного кордону. Зокрема, уточнив В.ЯНУКОВИЧ, актуальним є уніфікація правил прикордонного і митного контролю.

«У мене є пропозиція, щоб ми з вами були першими, хто перевірив би ці процедури і зафіксували час», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Д.МЕДВЕДЄВА.

«На чому поїдемо – на потягу? На машині ми з вами кордон перетинали. Тепер на потягу треба», - заявив у свою чергу Президент РФ.

На це Президент України виступив з ініціативою побудувати також швидкісну залізницю.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ підтримав цю нову ідею.