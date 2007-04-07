Наша Україна дізналася, що членів ЦВК виганяють на лікарняний

“Наша Україна” заявляє, що на членів Центральної виборчої комісії, які були призначені за квотою Верховної Ради, здійснюється тиск з метою зриву виборчого процесу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Нашої України", від членів ЦВК, призначених за квотою ВР, вимагають піти на лікарняний.

“Наша Україна” закликає утриматися від незаконних дій, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

“Такий тиск на осіб, які уповноважені державою здійснювати певні представницькі функції, в тому числі і на членів ЦВК, носить ознаки злочину та є недопустимим в демократичній державі”, наголошується в повідомленні.

Крім того, такі дії є прямим порушенням статті 3 (щодо незалежності комісії) Закону України “Про Центральну виборчу комісію” і може призвести до кримінальної відповідальності за статтею 344 “Втручання у діяльність державного діяча” Кримінального кодексу України.

“Наша Україна” закликає членів ЦВК на кожний подібний факт реагувати відповідно до вимог закону, шляхом написання заяви до відповідних органів, у компетенції яких знаходиться захист конституційних прав громадян, якими є члени ЦВК.