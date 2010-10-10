До України приїде делегація Конгресу місцевих та регіональних влад РЄ

11-12 жовтня Київ відвідає делегація Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи на чолі з Гудрун МОСЛЕР-ТЬОРНСТРЬОМОМ (Австрія, Група соціалістів).

Як повідомили УНІАН в Офісі Ради Європи в Україні, у складі делегації також Найджел МЕРМЕДЖІН (Сполучене Королівство, Група незалежних та ліберальних демократів), який готуватиме звіт після моніторингу місцевих виборів, Мішель ГЕГАН (Франція, позапартійний) та Емін ЄРІЦЯН (Вірменія, Європейська народна партія/Християнські демократи).

Члени делегації зустрінуться з представниками уряду, виборчих органів, партій, дипломатичного корпусу, з представниками неурядових організацій та ЗМІ.

Делегація Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи у розширеному складі, включаючи членів Комітету регіонів Європейського Союзу, перебуватиме в Україні з 28 жовтня по 1 листопада для спостереження за місцевими виборами.