У Киргизії обирають парламент

У Киргизії почалося голосування на виборах нового складу парламенту. "2289 виборчих ділянок відкрилися сьогодні о 8-й годині ранку (5 годин за Києвом) і працюватимуть до 20 (до 17)", - повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Центральну виборчу комісію з проведення виборів і референдумів (ЦВК) країни.

Порогу явки виборців за новим киргизьким законодавством не існує, тому вибори будуть визнані такими, що відбулися, за будь-якої кількості виборців, що прийшли на ділянки. У країні зареєстровано близько 2,85 млн. виборців. На 120 місць у новому парламенті претендують 29 партій. Для проходження до складу Верховної Ради партії повинні подолати 5-процентний бар`єр, а також набрати не менше 0,5 відсотків голосів від кількості зареєстрованих у кожній з 7 областей Киргизії виборців.

За словами голови киргизької ЦВК Акилбека Сариєва, попередні підсумки голосування стануть відомі протягом найближчих 2-3 днів, після того, як надійдуть протоколи всіх виборчих комісій, зокрема тих, які розташовані в високогірних районах.