"Батьківщина" нагадує, що в виборах у Львові не бере участі

Львівська обласна організація ВО «Батьківщина» не бере участі у виборах до Львівської обласної та міської рад.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”, заявив голова осередку Роман ІЛИК.

«Ми зіштовхнулись із шаленим супротивом влади, аби вибороти законне право взяти участь у виборах. На сьогоднішній день Львівщина заблокована. Зареєстровані списки коаліціянта, людини, яку провели провладні партії, яка зареєструвала фальшиві списки. Тому я хочу всім сказати, що Львівська «Батьківщина» не бере участі у виборах до Львівської обласної та Львівської міської ради», - повідомив перший заступник голови Львівської обласної ради, голова облгорганізації ВО «Батьківщина» Р.ІЛИК.

Він зазначив, що «на Львівщині «Батьківщина» нараховує більше 27 тисяч членів партії, які делегують на конференції 270 делегатів. Засідає конференція, ухвалює відповідні рішення, вибирають керівника і далі завдання стоїть дуже просте – подати цю інформацію в органи юстиції, яка просто бере її до відома і передає державному реєстратору”. “Але що ж робить сьогодні провладна партія – вона за допомогою судів забороняє збиратись на партійну конференцію. Це грубе порушення Конституції, такого права їм ніхто не давав – втручатись у внутрішню діяльність політичних партій», - наголосив він і додав, що органи юстиції блокують, не дають можливості взяти до відома зміни у керівництві.

«І нам Партія регіонів призначає керівника, людину, яка зрадила інтереси партії, яку ще чотири місяці тому виключили з партії, - сказав Р.ІЛИК. - І вони це намагаються подавати як внутрішньопартійний конфлікт. І в такий спосіб ця людина, тушка, яка зрадила інтереси партії, формує під прикриттям влади список, який подає до ТВК. І влада, правоохоронні органи, служба безпеки, прокуратура, всіляко втягнуті в цей процес і допомагають йому це зробити. То скажіть мені, панове, в якій ми державі живемо? Чому 71 відсоток українців не вірять у чесні вибори? Бо перед нами стоїть бетонна стіна, яку здолати неможливо».

Р.ІЛИК також закликав губернатора Львівщини Василя ГОРБАЛЯ пояснити, в який спосіб його радник опинився у зареєстрованих списках «Батьківщини»: «У цих фальшивих списках є радник пана ГОРБАЛЯ. Я хотів би у нього спитати – яким чином люди, які працюють в апараті губернатора, можуть попадати у список «Батьківщини» і обиратись до Львівської обласної ради?».

За словами Р.ІЛИКА, Партія регіонів перетворила Львівську обласну державну адміністрацію на виборчий штаб «регіоналів».

«На сьогоднішній день Партія регіонів Львівську обласну держадміністрацію перетворила у виборчий штаб. Сьогодні на всіх поверхах працюють тільки з одним, тільки на те, щоб зробити результат на виборах», - сказав Р.ІЛИК і повідомив, що “кандидати від Партії регіонів по мажоритарних одномандатних округах на місцевих виборах ходять погоджувати свої кандидатури до заступника голови Львівської ОДА Ірини МОШУРИ”.