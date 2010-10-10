Балога назвав питання №1 української влади

Лідер «Єдиного центру» Віктор БАЛОГА вважає, що українська влада має домогтися, щоб міжнародна спільнота визнала вибори до місцевих рад демократичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив під час прес-конференції у Хмельницькому.

“Вибори, які проводилися за останні п’ять років в Україні, міжнародна спільнота визнала демократичними. Тому нині питання №1 для української влади - домогтися, щоб міжнародна спільнота визнала вибори до місцевих рад демократичними”, - зазначив він.

На його думку, влада сама має бути зацікавленою, щоби іноземних спостерігачів було більше на виборах.

“В іншому випадку – це буде втрата не лише для Президента, а й для української громади”, - резюмував В. БАЛОГА.

Сьогодні лідер “Єдиного центру” представив у Хмельницькому біля кінотеатру імені Т.Шевченка першу п’ятірку кандидатів у депутати Хмельницької міської та обласної рад.

“Єдиний центр” висунув кандидатів у депутати всіх рівнів та на посади міських голів. Щодо Хмельницької облорганізації, то вона якісно підготувалася до місцевих виборів. У Хмельницькій області ми розраховуємо на максимальний результат – пройти до обласної ради та перемогти з нашими кандидатом у мери Хмельницького – Віктором КОЛІЩАКОМ”, - сказав він.