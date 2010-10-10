Тимошенко: з такими цінностями Янукович довго при владі не буде

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що опозиція створюватиме противагу владі, незалежно від визнання її опозиційного статусу партією влади.

На цьому вона наголосила в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.

"Визнає Партія регіонів опозицію, або так, як ЄФРЕМОВ заявив, що немає в Конституції слова "опозиція" і немає опозиції – від цього в реальному житті нічого не міняється. Наша опозиція, а саме наша команда, яка знаходиться в реальній опозиції, не дасть цій владі розслабитися, а по-друге, остаточно поставити Україну на коліна. Не дамо ми це зробити", - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер "Батьківщини" вважає, що зараз опозиція опинилася у складній ситуації.

"У нас повна інформаційна блокада. Ми не потрапляємо з нашими діями ані в новини, ані в будь-які інші формати, тому що нас хочуть прибрати з суспільства і зробити так, щоб ми нібито не існували. Але за будь-яких обставин ми сьогодні гуртуємо всіх людей – це не тільки політичні сили, це всі здорові сили суспільства, об’єднуємо, консолідуємо і будемо готуватися до досить важкого удару по цій владі", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

«У мене сьогодні є оптимістичне переконання. Я знаю, що з такою системою роботи, яку запропонував Президент ЯНУКОВИЧ, з такими цінностями і з такими кроками, які він робить, я переконана, що він довго при цій владі не буде», - припустила лідер «Батьківщини».

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що завжди працювала на консолідацію всіх політичних сил та всіх представників громадськості для того, щоб можна було створити противагу діям влади.

"Щоб влада знала: що б вона не робила - відповідь буде сильною", - підкреслила вона.