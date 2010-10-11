На виборах у Киргизії лідирує опозиційна партія «Ата-Журт»

На парламентських виборах у Киргизії, згідно з попередніми даними, лідирує опозиційна партія «Ата-Журт».

Як повідомляє радіо «Свобода»,на другому місці знаходяться соціал-демократи, за якими слідують партії "Республіка", "Ар-Наміс" і "Ата-Мекен".

Офіційні представники виборчої комісії повідомляють, що в цілому по країні явка виборців склала близько 57%.

У той же час у місті Ош на півдні країни, де внаслідок безпорядків у червні загинуло близько 400 чоловік, явка виборців склала 66%.