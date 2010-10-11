ЄС непокоїть можливість приєднання України до Митного союзу

Європейський Союз непокоїть можливість приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Про це в інтерв`ю газеті «Коммерсант»повідомила керівник європейської делегації для проведення переговорів з Україною про створення зони вільної торгівлі у рамках угоди про асоціацію з ЄС Єва СІНОВЕЦЬ.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває вона, що вище керівництво України дійсно має намір добитися ухвалення угоди про асоціацію і ЗВТ, Є.СІНОВЕЦЬ сказала: «Я як бюрократ повинна орієнтуватися на офіційні заяви політиків. Ваші лідери говорять, що європейські устремління України зберігаються. У той же час я розумію, що ви повинні жити у мирі зі своїми сусідами, своїми природними партнерами, повинні робити з ними бізнес. Єдине, що нас турбує – чи не ухвалите ви рішення про приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану?»

Керівник європейської делегації зазначила, що Україна «повинна зробити політичний вибір, при цьому вам слід розуміти, що приєднання до союзу країн-неучасниць СОТ зруйнує переговори з ЄС про створення ЗВТ, а також ускладнить торгові відносини України з іншими країнами-учасницями СОТ».

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня у Києві завершився 13-й раунд переговорів, у ході яких європейська сторона надала для вивчення українській стороні свої пропозиції щодо доступу до ринку послуг.

6 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що на сьогодні Україна і Європейський Союз мають компромісне рішення щодо угоди про асоціацію і вільну торгівлю. Також М.АЗАРОВ заявив, що угода про вільну торгівлю між Україною і ЄС буде підготовлена до чергового самміту Україна-ЄС, який відбудеться 22 листопада в Брюсселі.

Черговий, 14-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом відбудеться на початку грудня поточного року.