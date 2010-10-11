Тимошенко прийде до активістів, які голодують під ЦВК

Сьогодні, 11 жовтня, о 14.00, лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО відвідає активістів партії, які голодують під Центральною виборчою комісією з вимогою зареєструвати легітимні списки кандидатів від партії «Батьківщина» на місцевих виборах і провести чесні демократичні вибори.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Активісти партії голодують під ЦВК вже 7-й день, але влада відмовляється виконати законні вимоги людей і продовжує фальсифікувати місцеві вибори та знищувати місцеві осередки партії «Батьківщина», зазначається у повідомленні.