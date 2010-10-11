Мельниченко: мене можуть грохнути, як того ж Кравченка

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО просить посилити його охорону.

Як пише газета «Сегодня»,М.МЕЛЬНИЧЕНКА рішення Генеральної прокуратури пустити слідство у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе «на нове коло» одночасно обрадувало й насторожило. «КУЗЬМІН заявив, що буде розширено коло підозрюваних. Це добре, - говорить колишній охоронець Президента. - Але слова ЛИТВИНА про те, що шантажувати його справою Гонгадзе - безперспективно, я особисто сприйняв як пряму загрозу своїй безпеці, й прошу посилити мою охорону. Мене можуть «грохнути», як того ж Кравченка, в мене вже був крововилив, і я хочу реального захисту бодігардів, принаймні, до закінчення суду над ПУКАЧЕМ».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня адвокат вдови журналіста Г.Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала скарги до Печерського райсуду Києва на рішення Генпрокуратури, яким було відмовлено в порушенні кримінальних справ проти колишнього Президента Л.КУЧМИ та чинного голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА за відсутністю в їхніх діях складу злочину.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у неї немає сумнівів у тому, що в записах екс-охоронця Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА є справжні розмови, які велися у кабінеті Президента України, оскільки деякі учасники розмов свого часу "впізнали себе і підтвердили факт, що такі розмови були".

8 жовтня поінформоване джерело, наближене до слідства, повідомило УНІАН, що Генпрокуратура скасувала винесену раніше постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ і В.ЛИТВИНА.

Коментуючи це, В.ЛИТВІН заявив, що шантажувати його справою про вбивство Г.Гонгадзе безперспективно. "Якщо іти за цією логікою, що хтось намагається тримати мене в підвішеному стані - так вже немає для чого, вже всі проблеми вирішені. Тому я не бачу тут взаємозв`язку", - сказав він.