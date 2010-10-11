Яценюк просить Медведька розібратися з платними послугами у вузах

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся із депутатським запитом до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо перевірки законності постанови Кабінету міністрів України про затвердження переліку платних послуг у закладах системи освіти державної і комунальної форм власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту Змін”.

Як відомо, 27 серпня уряд прийняв постанову, якою, зокрема, пропонується встановити плату за користування документами з читальних залів і відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами терміни; забезпечення обмундируванням студентів та працівників тих вищих навчальних закладів, статутом яких передбачено носіння форменого одягу; видання і реалізацію навчальної літератури, наукових, науково-технічних видань, методичних, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо); проведення занять для студентів, курсантів у разі, коли такі заняття пропущені без поважних причин.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що ці послуги безпосередньо пов`язані з організацією навчально-виховного процесу і встановлення плати за них не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту. «Конституція покладає на державу обов`язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах”, - наголосив він і додав, що “всі зазначені послуги мають фінансуватися з держбюджету”.

Лідер «Фронту Змін» нагадав, що спроба ввести додаткові платні послуги для студентів вже мала місце минулого року - 14 квітня 2009 Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, але у зв’язку з її незаконністю 5 червня 2009 року уряд скасував запровадження зазначених послуг для студентів.

У депутатському запиті А.ЯЦЕНЮКА до О.МЕДВЕДЬКА зазначено: «З метою недопущення порушення прав студентів прошу Вас перевірити законність зазначеного урядового акту й у разі виявлення фактів порушень законів України, вжити відповідних заходів прокурорського реагування”.

У прес-службі партії зазначають, що 30 вересня А.ЯЦЕНЮК зустрічався зі студентами Таврійського національного університету, і на зустрічі йшлося і про необхідність скасування плати за навчання. В повідомленні сказано, що 4 вересня сімферопольські студенти провели страйк проти постанови уряду, якою вводяться платні послуги у державних та комунальних вузах, а на 12 жовтня запланована Всеукраїнська акція протесту проти постанови Кабміну №796 щодо платних послуг у закладах системи освіти державної і комунальної форм власності, в якій візьмуть участь студенти та активісти студентських і молодіжних організацій.