Близнюк дозволив журналістам приходити в ОДА «навіть у негліже»
17:20, 11 жовтня 2010Політика
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Губернатор - про дрес-код
Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що в Донецькій ОДА дрес-код вводити не будуть.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
«Ну, скажімо так, що вам одягати - це ваше право», - відзначив губернатор.
При цьому А.БЛИЗНЮК підкреслив, що журналісти, які відвідують офіційні заходи в «одязі, в якому зазвичай люди ходять на пляж», неправі.
На запитання, чи буде введено дрес-код у Донецькій облдержадміністрації, А.БЛИЗНЮК відповів: «Не буде. Можете йти спокійно, навіть у негліже».
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