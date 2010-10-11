Близнюк дозволив журналістам приходити в ОДА «навіть у негліже»

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що в Донецькій ОДА дрес-код вводити не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Ну, скажімо так, що вам одягати - це ваше право», - відзначив губернатор.

При цьому А.БЛИЗНЮК підкреслив, що журналісти, які відвідують офіційні заходи в «одязі, в якому зазвичай люди ходять на пляж», неправі.

На запитання, чи буде введено дрес-код у Донецькій облдержадміністрації, А.БЛИЗНЮК відповів: «Не буде. Можете йти спокійно, навіть у негліже».