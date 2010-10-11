У Вінського заявляють, що одеська ТВК «завернула» всіх їх кандидатів

Одеська міська територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидатам у депутати, які можуть відібрати голоси у представників Партії регіонів.

Таку заяву зробив у понеділок, 11 вересня, під час прес-конференції в Одесі народний депутат України, заступник голови партії «Народна влада» Володимир Каплієнко.

За його словами, партії «Народна влада» під надуманим приводом відмовили в реєстрації кандидатів у депутати Одеської міської ради за мажоритарними округами.

«З 45 поданих кандидатів за мажоритарними округами не зареєстрували жодного, пославшись на те, що ми подали не всі документи. Але у нас є акт прийому документів, і там стоять підписи членів територіальної виборчої комісії, які підтверджують, що всі документи здані», - заявив Володимир Каплієнко.

«Таким чином, відмовляючи в реєстрації кандидатам у депутати, які можуть відібрати голоси у представників Партії регіонів, провладна партія прагне одержати більшість у місцевих радах», - упевнений народний депутат.

Володимир Каплієнко наголосив, що «Одеська міська ТВК складається переважно з членів Партії регіонів».

За словами кандидата в мери від партії «Народна влада», депутата Одеської міської ради Андрія Любова, Одеська міська ТВК зареєструвала його кандидатом на посаду мера, але відмовила в реєстрації кандидатом в депутати Одеської міської ради.

«Я подавав скрізь однакові документи, але кандидатом на пост мера мене зареєстрували, а кандидатом у депутати в міськраду мене не зареєстрували, тому що я йду від партії «Народна влада», - відзначив Андрій Любов.

У свою чергу, Володимир Каплієнко заявив, що, окрім «Народної влади», в подібній ситуації опинилися партії «Собор», Союз лівих сил, «УДАР», «Народний Рух України».

«Ми беремо участь у місцевих виборах по всій Україні, але з такою ситуацією, як в Одеській міській територіальній виборчій комісії, ми не стикалися ніде, - розповів депутат.– Сьогодні я надіслав лист на ім`я президента як гаранта Конституції з проханням розібратися в незаконних діях Одеської міської ТВК. Крім того, якщо наші скарги не будуть задоволені, ми подамо до суду».