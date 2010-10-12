Водій автобуса, протараненого поїздом, на переїзді виїхав на червоне світло
11:05, 12 жовтня 2010Політика
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Локомотив обслуговує місцеве підприємство
Кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди у місті Марганець Дніпропетровської області сягнула 37 осіб, ще 12 отримали травми.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті ДАІ МВС України.
За попередніми даними, сьогодні вранці рейсовий автобус «Мерседес» на залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора і зіткнувся з маневровим локомотивом, який обслуговує одне з місцевих промислових підприємств.
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