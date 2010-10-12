Литвин переконаний, що Янукович з ним консультуватиметься

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що з парламентською більшістю проводитимуться консультації щодо кадрових змін в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що поки що кадрове питання “не обговорювалось в рамках більшості”.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що перше, що треба очікувати після вступу в дію нової редакції закону про Кабмін - “приведення у відповідність з Конституцією складу віце-прем’єр-міністрів”. Він нагадав, що відповідно до Конституції, кадрові питання в уряді - це прерогатива Президента України та прем’єр-міністра. В.ЛИТВИН вважає, що “будуть зміни”. “Я думаю, що сьогодні буде ставитись завдання у площині результату, тобто результату роботи”, - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи будуть з приводу кадрових змін в уряді консультації, зокрема, з фракціями КПУ та Блоку Литвина, голова ВР сказав, що коли підписали угоду про створення більшості лідери трьох фракції в присутності голови ВР та прем’єр-міністра і “за благословення Президента”, то в ній “є один пункт, що будуть дотримуватися домовленості щодо кадрових питань”. “І виходячи з цього, я переконаний, що консультації будуть”, - додав В.ЛИТВИН.