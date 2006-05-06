Єхануров все розуміє, але ціни підніме

Уряд намагатиметься робити все, щоб ціна енергоресурсів була закладена в заробітну платню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ в Українському Державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, що в селі Циблі на Київщині.

«Питання в тому, що ціни будуть такими, якими вони є – ніхто нікуди не подінеться – питання в заробітній платі і пенсіях, ми повинні зробити все необхідне, щоб заробітна плата і пенсія була такою, щоб можна було платити за енергоносії в тих розмірах, скільки вони коштують – це головне питання», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, люди виступають не проти підвищення цін на енергоносії, а за те, щоб ця плата не займала дуже велику частку в заробітній платні. «Всі розуміють, що газ має бути дорожчий, але для того, щоб він став дорожче, треба, щоб у людини була відповідна зарплата».

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що на засіданні Кабінету Міністрів порушував питання, чому зарплата українського сталевара менша за зарплату сталевара в інших країнах. На його переконання, про це мають звітувати роботодавці, це питання повинні ставити профспілки, а уряд має бути регулятором цих процесів. «Ми повинні відрегулювати ці відносини так, щоб заробітна плата починалась у

складі собівартості продукції, щоб вона була такою, якою вона є в світі», -сказав Ю.ЄХАНУРОВ.