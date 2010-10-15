У БЮТ не вірять у можливість арештів Тимошенко та Турчинова

Заступник голови Верховної Ради України, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО сумнівається, що влада може вдатися до реальних арештів Юлії ТИМОШЕНКО і Олександра ТУРЧИНОВА.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Лівий берег» (№118 від 15-21 жовтня).

За словами М.ТОМЕНКА, те, що сьогодні роблять правоохоронні органи, скоріше за все, є психологічним тиском. «Зокрема, з прицілом на те, щоб або за кордон його виштовхнути, або спровокувати ухвалення рішення про завершення політичної кар`єри», - сказав він.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, у такий спосіб здійснюється тиск і на команду опонентів. «Не думаю, що силовики готові перейти межу. По ТИМОШЕНКО – точно не готові. По ТУРЧИНОВУ – скоріше, не готові», - сказав він.