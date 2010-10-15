НКЗУ вимагає зняти з розгляду парламенту закон про мови

Народний комітет захисту України вимагає зняти з розгляду Верховної Ради антиукраїнський законопроект «Про мови в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції мітингу «Оборонимо мову - Врятуємо Україну!», який відбувся ввечері 14 жовтня.

Як зазначається у резолюції, «режим Президента Януковича вдається до системних заходів, спрямованих на зруйнування української України та її перетворення на губернію Росії. Апогеєм започаткованого україноненависниками наступу на українську мову є проект закону «Про мови в Україні», внесений на розгляд Верховної Ради «регіоналом» ЄФРЕМОВИМ, комуністом СИМОНЕНКОМ і «литвинівцем» ГРИНЕВЕЦЬКИМ».

Законопроект передбачає «запровадження мовного режиму, який на порушення Конституції наділяє органи місцевої влади і самоуправління повноваженнями визначати статус мов у регіонах та областях України. Всупереч ст. 10 Конституції України, яка визначає статус української мови як єдиної державної, діятиме закон, на основі якого у всіх сферах публічного і суспільного життя пануватиме російська мова. Ухвалення згаданого антиукраїнського закону призведе до роз`єднання, відчуження регіонів України один від одного, до провокацій і ворожнечі між ними на мовному ґрунті», переконані автори резолюції.

У документі наголошується, що «нинішня влада виконує замовлення господарів Кремля, незважаючи на те, що права російськомовних громадян України не порушуються, російська мова домінує в ЗМІ, в численних освітніх закладах, книговиданні, бізнесі, торгівлі, в суспільному житті нашої країни. Під фальшивим приводом захисту російськомовних громадян кремлівські неоімперіалісти за допомогою режиму ЯНУКОВИЧА та «п`ятої колони» в Україні продовжують започатковану ще за царату війну проти української мови. Її кінцева мета полягає у знищенні ідентичності української нації - ключового системоутворюючого чинника Української національної держави. Внаслідок цього державність України буде ліквідована, а її громадяни, незалежно від етнічної та конфесійної приналежності, стануть громадянами Росії і будуть втягнуті в імперські збройні авантюри. Нам доведеться забути про демократію, гідність, особисту безпеку, права людини, основоположні свободи та європейські цивілізаційні цінності. Але ми не збираємось втрачати нашої свободи, всіма способами будемо боротись за свою національну гідність і державність».

Народний комітет захисту також вимагає внести зміни до закону про ратифікацію Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов відповідно до її духу і змісту; звільнити з посади міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА як провідника антиукраїнської політики нинішньої влади та скасувати урядові накази і розпорядження, спрямовані на русифікацію України та позбавлення українців історичної пам`яті; вжити системних державних заходів для запровадження української мови в усі сфери суспільного життя відповідно до вимог Конституції України.

Народний комітет захисту звертається до українців, росіян та представників інших народностей України «об`єднатися для оборони української мови та нашого природного права жити у вільній, демократичній незалежній Україні».