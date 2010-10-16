Луценко: ситуація в міліції трагічна

Українська міліція перетворюється на інструмент обслуговування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і провладної Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО заявив на прес-конференції у Львові.

«Головне для міліції сьогодні - безпека і спокій для головного тіла України, все решта їм «по барабану»… Ситуація в міліції трагічна не тому, що там погані працівники (такі там є, але професіоналів все ж більше), а тому що сьогодні все переведено на прояв лояльності до Партії регіонів з усіма наслідками, що випливають з цього…» - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також висловив думку, що іншою проблемою міліції є її комерціалізація.

«Комерціалізація міліції заходить все глибше і глибше, і це її знищить», - вважає екс-міністр внутрішніх справ.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО назвав «безумством» наміри нинішнього керівництва МВС скоротити особовий склад органів внутрішніх справ, особливо з огляду на підвищення рівня злочинності в країні.

Підсумовуючи сказане, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що не хоче, аби «міліцію перетворили на ручну для обслуговування однієї партії».